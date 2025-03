Incêndio em Edifício Residencial no Rio de Janeiro deixa várias pessoas feridas

Na noite de sexta-feira, 28 de fevereiro, um incêndio devastou um prédio residencial localizado na Rua de Relação, na Lapa, região central do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos 19 pessoas foram atendidas no local e encaminhadas a hospitais da cidade, incluindo o Hospital Souza Aguiar, no centro, e o Hospital Miguel Couto, na Gávea.

O alerta para o Quartel Central dos Bombeiros foi recebido às 19h35 e as chamas foram controladas por volta das 20h22, cerca de 47 minutos depois. O edifício em questão possui 11 andares e abriga 88 apartamentos. Localizado em frente à chefia da Polícia Civil do Rio, o prédio necessitou ser evacuado, mas não houve a necessidade de interdição total da estrutura.

Em um comunicado divulgado por meio da plataforma X, o Centro de Operações do Rio informou que a Rua de Relação ficou interditada na altura da Rua dos Inválidos e recomendou aos motoristas que evitassem a área para garantir a segurança e facilitar o trabalho das equipes de emergência.