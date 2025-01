Incêndio em depósito de Americana destrói 20 veículos

Na noite da última quarta-feira (15), um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito localizado no Parque das Nações, em Americana, São Paulo, resultando na destruição de aproximadamente 20 veículos estacionados no local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, moradores da região relataram ter ouvido explosões durante o desenvolvimento das chamas, o que intensificou a apreensão entre os residentes. O fogo teve início em um terreno situado na Rua Porto Rico e rapidamente consumiu todos os automóveis que estavam armazenados ali.

Imagens mostraram uma densa coluna de fumaça escura que se espalhou pela via, indicando a gravidade do incidente. O proprietário do espaço, visivelmente abalado, informou às autoridades que os veículos pertenciam a uma antiga loja de automóveis que ele havia administrado anteriormente.

Ainda bem que ninguém ficou ferido durante o episódio. O local não foi considerado inseguro e não precisou ser interditado. As equipes de combate ao incêndio contaram com a colaboração dos bombeiros de Americana e de Santa Bárbara d’Oeste, além do apoio da Polícia Militar, que também esteve presente na cena para garantir a segurança dos moradores.