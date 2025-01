Incêndio em Cubatão deixa 15 moradores desalojados

Na noite de quarta-feira (8), um incêndio devastou residências na comunidade da Vila dos Pescadores, localizada em Cubatão, São Paulo. Segundo informações, o incidente não resultou em feridos, mas cerca de 15 pessoas ficaram desalojadas. Este evento marca o segundo incêndio na mesma comunidade em um intervalo inferior a um mês.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas por volta das 23h20. Para a operação, foram mobilizadas cinco viaturas e 12 profissionais, que trabalharam arduamente para apagar o fogo que consumiu várias moradias construídas em madeira.

Ainda não se conhece a causa do incêndio, e as investigações estão sendo conduzidas pelas autoridades competentes.

Em comunicado nas redes sociais, a Prefeitura de Cubatão informou que aproximadamente sete residências foram afetadas no Beco do Coqueiro, resultando no deslocamento de cerca de 15 moradores. Para prestar assistência às vítimas, as famílias foram acolhidas na Unidade Municipal de Ensino (UME) Pará, situada na própria região. Além disso, o Fundo Social de Solidariedade local está organizando a coleta de doações de alimentos e produtos de higiene pessoal.

Histórico Recente

Este incidente é o segundo registrado na Vila dos Pescadores em menos de um mês. Em 16 de dezembro do ano passado, um incêndio de grandes proporções já havia destruído numerosas habitações na área. Naquela ocasião, o fogo teve início no Caminho São Jorge e foi controlado após algumas horas. A administração municipal informou que 212 famílias se apresentaram como afetadas pelo evento anterior, e uma assistência financeira foi prometida para aquelas cujas residências foram danificadas. Cada família afetada pode receber até R$ 50 mil para ajudar na reconstrução.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) revelou que a polícia local já iniciou a coleta de depoimentos dos moradores e está aguardando os laudos do Corpo de Bombeiros e do Instituto de Criminalística (IC). As investigações continuam com o objetivo de determinar as causas exatas do incêndio e investigar possíveis indícios de crime.

A população da Vila dos Pescadores agora enfrenta a dura realidade do deslocamento forçado e aguarda medidas concretas das autoridades para garantir sua segurança e bem-estar.