Incêndio em árvore de Natal gera protestos de cristãos na Síria

Recentemente, um incêndio em uma árvore de Natal na cidade de Suqaylabiyah, na Síria, provocou uma onda de manifestações que refletem a crescente inquietação das minorias religiosas no país. A árvore, situada em uma localidade com forte tradição cristã, teve sua queimada atribuída a membros do grupo jihadista Ansar al-Tawhid, conforme relatórios do Observatório Sírio de Direitos Humanos.

As manifestações, ocorridas em Damasco , mobilizaram os cristãos locais, que exigiam direitos e proteção para essa minoria religiosa. Com gritos de “Exigimos os direitos dos cristãos”, os manifestantes se dirigiram à sede da Igreja Ortodoxa de Antioquia, representando não apenas um clamor pelos direitos religiosos, mas também um protesto contra o sectarismo que permeia a sociedade síria.

A figura do ex-ditador Bashar al-Assad, que se autoproclamava protetor das minorias, agora é vista com desconfiança, especialmente após sua queda. Embora celebrada, sua saída deixou um pacote de incertezas. A HTS (Organização para a Libertação do Levante), que desempenhou papel fundamental na derrubada de Assad, possui um histórico ligado à Al Qaeda e continua sendo considerada uma organização terrorista por diversas nações. Apesar da promessa de moderação e inclusão, as sectárias ainda permanecem.

Líderes religiosos e analistas têm alertado sobre o aumento da insegurança entre minorias, como os cristãos e xiitas, resultando em um fluxo recente de pessoas fugindo do país. As preocupações expressas nas manifestações revelam um cenário delicado na Síria pós-Assad. A esperança de um futuro mais inclusivo é contrabalançada pelo medo de um sectarismo crescente, levantando questionamentos sobre a real possibilidade de convivência entre as diversas comunidades religiosas no país.