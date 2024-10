Incêndio em apartamento no centro de SP deixa feridos

Uma mulher de 31 anos e duas crianças sofreram queimaduras na madrugada desta sexta-feira (25) em um incêndio em apartamento na rua Conselheiro Furtado, na Sé, no centro de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o apartamento que pegou fogo fica em um prédio ocupado por movimento de moradia popular.

As três pessoas feridas foram levadas para o Pronto-Socorro do Tatuapé. As duas crianças sofreram queimaduras de segundo grau e a mulher teve ferimentos nos braços. O estado de saúde é estável.

Outras três pessoas também precisaram de atendimento médico, mas o estado de saúde delas não foi informado. Elas foram socorridas pelo Samu.

Sete equipes dos bombeiros foram para o local e o incêndio foi controlado no meio da madrugada.