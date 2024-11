Incêndio destrói galpão em Vila Andrade, Zona Sul de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de reciclagem localizado em uma comunidade na Vila Andrade, região da Zona Sul de São Paulo, na noite de quinta-feira, 14. O incidente ocorreu por volta das 21h na rua Joaquim Roseira, conforme relataram os moradores locais.

De acordo com testemunhas, residentes de um edifício próximo rapidamente se mobilizaram e utilizaram a mangueira de incêndio do condomínio para tentar conter as chamas antes da chegada das equipes oficiais de emergência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e deslocou oito viaturas para o local, conseguindo controlar o incêndio sem que houvesse registro de feridos. As autoridades ainda estão apurando as causas do incêndio.