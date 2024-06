Incêndio de grandes proporções destrói galpão em Barueri, na Grande SP

Um incêndio de grandes proporções ainda está ativo em um depósito de autopeças na av. Cachoeira, 1200, Vila Industrial, em Barueri, na Grande São Paulo. O fogo teria começado por volta das 16h15 desta terça-feira (18) e se alastrou rapidamente por conta dos produtos estocados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu o chamado com 11 viaturas, no galpão também havia muitas caixas de papelão, que ajudaram a propagar as chamas.

O depósito, que fica próximo à estrada dos Romeiros, foi totalmente atingido e o telhado desabou, mas não houve vítimas, segundo os bombeiros. Os funcionários que estavam no local conseguiram sair sem ferimentos.

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros informou que suas equipes conseguiram restringir as chamas apenas ao galpão, sem atingir as construções vizinhas. No início, uma região de mata atrás do local chegou a se incendiar, mas os oficiais conseguiram extinguir as chamas rapidamente, passando a se concentrar no fogo de dentro do depósito.

Mais cedo, por volta das 14h30, uma indústria também pegou fogo na av. Fagundes de Oliveira, 1.212, em Piraporinha, em Diadema, no ABC paulista. Cinco viaturas dos bombeiros foram destacadas para atender o chamado e controlaram o fogo em cerca de três horas. Também não houve vítimas.

O tempo seco desta época do ano é um dos fatores que ajudam a propagar os incêndios em São Paulo. Por isso, a Defesa Civil do estado está promovendo exercícios simulados de prevenção e combate a incêndios em vários municípios.

Segundo o órgão, o objetivo do simulado é alertar sobre os riscos das queimadas nesta época do ano e também preparar os órgãos envolvidos na resposta a estas emergências.