Incêndio de grandes proporções atinge fábrica da Braskem na Bahia

Na madrugada desta segunda-feira (18), uma explosão de grande magnitude provocou um incêndio em uma unidade da Braskem no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 3h e, felizmente, não resultou em vítimas.

A Braskem esclareceu que a fábrica atingida estava em manutenção programada e que investigações estão em andamento para determinar as causas do acidente. A explosão teve origem em uma tubulação da instalação, que é especializada na produção de resinas termoplásticas. Além da tubulação, um galpão foi danificado pelo fogo; contudo, a ausência de materiais químicos no local facilitou o controle rápido das chamas.

Os bombeiros receberam o suporte das brigadas do Polo Industrial, com toda a área sendo prontamente isolada para garantir a segurança dos trabalhadores e da comunidade. Por volta das 6h40, o incêndio já havia sido contido.

O estrondo causado pela explosão gerou preocupação entre os moradores das redondezas, que também relataram sentir uma vibração nos bairros Mangueiral, Gravatá e Parque Satélite. A Defesa Civil de Camaçari esclareceu que tal vibração não representou perigo estrutural para os imóveis da região.

Este incidente destaca a importância da manutenção rigorosa e das medidas de segurança em complexos industriais. O acompanhamento detalhado do caso prossegue enquanto as autoridades e a empresa trabalham para entender completamente o ocorrido.