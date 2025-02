Incêndio de grandes proporções atinge Estúdios Globo no Rio de Janeiro

Na tarde desta terça-feira, 18 de outubro, um incêndio de grandes proporções atingiu os Estúdios Globo, localizados na zona oeste do Rio de Janeiro. O fogo afetou um galpão utilizado para as gravações da novela Dona de Mim, segundo informações da emissora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h05 e enviou cerca de 40 profissionais, distribuídos em sete unidades, para conter o fogo. O galpão afetado está localizado na Estrada dos Bandeirantes, número 6.700. Os bombeiros utilizaram 13 viaturas e drones com câmeras térmicas para monitorar a situação.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade do fogo e os danos significativos na estrutura. A Globo ainda não divulgou previsão de retomada das gravações da novela. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio estão sendo investigadas. Confira: