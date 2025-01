Incêndio atinge shopping popular no Brás, em São Paulo

Um incêndio atinge um shopping popular de roupas na noite desta sexta-feira (24) na rua João Teodoro, no Brás, centro popular de compras na região central de São Paulo.

Bombeiros informaram que oito viaturas foram deslocadas para atendimento da ocorrência. Inicialmente, quatro viaturas foram encaminhadas, mas o número precisou ser aumentado em razão das condições das chamas.

Há “muito fogo” no local, segundo a última atualização da corporação. As equipes trabalham no combate as chamas.

No local, funciona uma galeria de lojas, que vende roupas no atacado e no varejo. A reportagem tenta contato com o estabelecimento.