Incêndio atinge prédio comercial no Bom Retiro

Na manhã desta terça-feira, dia 17, um incêndio de grandes proporções foi registrado no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros do estado informou que mobilizou inicialmente nove equipes para combater as chamas.

Os bombeiros chegaram ao endereço da ocorrência, na rua Ribeiro de Lima, número 741, às 7h25, onde um prédio comercial se tornou o epicentro do fogo. A rápida resposta da corporação foi crucial para evitar a propagação do incêndio.

Com o avançar das operações, por volta das 9h30, o número de equipes em ação aumentou para 21.

Além dos bombeiros, profissionais da Enel foram chamados para oferecer suporte e garantir a segurança da rede elétrica na área afetada.

Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também estão presentes, coordenando desvios e tentando minimizar os impactos no trânsito local.