Incêndio atinge loja de materiais esportivos na rua 25 de Março em SP

Um incêndio atinge uma loja de materiais esportivos na rua 25 de Março, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (3).

Dez viaturas com equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local, que tem o entorno bloqueado para a circulação de veículos.

A loja fica na tradicional região de comércio popular na capital paulista.

Segundo os bombeiros, o fogo atinge o estoque do comércio, que fica no 3º andar do edifício, e não há vítimas, de acordo com a corporação.

Ainda segundo os bombeiros, o estoque tem muito material combustível, como plástico e tecido.

Os bombeiros usam uma escada elevatória e tentam quebrar as janelas so edifício para combater as chamas.

OUTROS CASOS

O prédio da Galeria Pagé da 25 de Março, no centro de São Paulo, foi evacuado na manhã de 28 de novembro após um princípio de incêndio, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros foram acionados por volta das 8h50 e atuaram no no local com cinco viaturas até por volta das 14h30, quando o fogo foi completamente extinto. Três pessoas precisaram de atendimento em razão da inalação de fumaça.

Já em 30 de outubro, um incêndio de grandes proporções, que começou na madrugada, destruiu o Shopping 25 Brás, no Brás, também na região central.

As chamas se alastraram rapidamente no local, e o teto do shopping desabou. Ao menos 200 pequenas lojas foram danificadas, segundo estimativa do órgão.

Segundo a prefeitura, três pessoas precisaram de atendimento por inalar fumaça.