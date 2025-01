Incêndio atinge galpão de reciclagem em Itaquaquecetuba (SP)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de reciclagem localizado na Rua Santa Izildinha, no Parque Novo Horizonte, em Itaquaquecetuba, na noite deste domingo (19). De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, as chamas foram detectadas por volta das 23h e somente na manhã desta segunda-feira (20) o fogo foi completamente controlado.

As equipes de bombeiros mobilizaram um total de 12 viaturas para enfrentar a situação. Graças à pronta resposta das autoridades, não foram registradas vítimas no incidente. No entanto, as causas que levaram ao início do incêndio ainda permanecem indeterminadas e estão sendo objeto de investigação.

O evento destaca a importância da segurança em instalações de reciclagem, que podem apresentar riscos devido à natureza dos materiais armazenados. A população local está atenta ao desdobramento da situação e aguarda mais informações sobre a origem do incêndio.