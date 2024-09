Incêndio atinge galpão abandonado no Cambuci, na região central de SP

Um incêndio atingiu um galpão abandonado no fim da tarde desta terça-feira (3) na avenida Presidente Wilson 1.009, no Cambuci, bairro da região central de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros enviou três caminhões-pipa, além de um carro de resgate para o caso de haver vítima, mas o local estava vazio. Segundo a corporação, havia apenas muito entulho e lixo, o que fez o fogo propagar rapidamente.

O galpão estava abandonado e não tinha telhado. Havia apenas a estrutura metálica que suportava o telhado antigo, além das paredes.

As equipes que atenderam o chamado trabalharam para apagar o fogo e também para evitar que ele se espalhasse para as áreas vizinhas. Um galpão do lado, também abandonado, não chegou a ser atingido.

Os bombeiros ainda não identificaram o que causou o incêndio, mas a baixa umidade relativa do ar ajudou a espalhar o fogo, assim como tem ocorrido em 48 municípios do estado, que estão em alerta máximo para incêndio devido ao clima seco.