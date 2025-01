Incêndio atinge fábrica Tasa Lubrificantes em Nova Iguaçu (RJ)

Na madrugada desta terça-feira (14), um incêndio atingiu a fábrica Tasa Lubrificantes, localizada na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O incidente teve início por volta das 3h, após uma explosão que provocou chamas visíveis em várias partes da região do Morro Agudo.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram prontamente acionadas e conseguiram controlar o fogo por volta das 6h30. Felizmente, não houve relatos de feridos durante a ocorrência. A administração da Tasa Lubrificantes confirmou que, no momento do incêndio, apenas o vigia da empresa estava presente, e ele conseguiu alertar as autoridades rapidamente.

Luciano Lima, administrador da empresa, chegou ao local cerca de 20 minutos após o início do incêndio e destacou que ainda não se tem informações claras sobre a causa do fogo. Ele afirmou: “Isso vai ser uma perícia interna, que eu vou pedir para fazer. A gente não sabe. A empresa funciona até 10 horas da noite só. O incêndio aconteceu às 3 horas, mais ou menos.” Lima também anunciou a abertura de uma sindicância para investigar as circunstâncias que levaram ao incidente.

Imagens da destruição causadas pelo incêndio foram divulgadas nas redes sociais e mostram a gravidade da situação, incluindo o colapso do teto do galpão da fábrica. O trabalho das equipes de rescaldo foi fundamental para evitar maiores danos e garantir a segurança na área.

O administrador expressou alívio por não haver vítimas e agradeceu a rapidez com que o Corpo de Bombeiros atuou. “Graças a Deus, só de não ter vítimas já é um alívio pra gente da empresa”, comentou Lima.

A situação ainda está sendo acompanhada pelas autoridades competentes e mais informações devem surgir conforme as investigações avançarem.