Incêndio atinge conjunto habitacional em Porto Alegre

Um incêndio significativo ocorreu em um conjunto habitacional composto por contêineres na Avenida Cubanos, localizado no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. As chamas, que foram rapidamente controladas, estão atualmente na fase de rescaldo.

Embora não tenha havido feridos graves, uma residente que retornava ao edifício durante o incidente necessitou de atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devido à inalação de fumaça.

Os bombeiros foram acionados para a ocorrência por volta das 14h30. Segundo informações da corporação, cinco viaturas foram mobilizadas e mais de 8 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas.

De acordo com os relatos do Corpo de Bombeiros, os contêineres apresentavam espumas inflamáveis entre suas paredes internas e externas, utilizadas para isolamento acústico das unidades habitacionais.

Ainda não se sabe a causa do incêndio. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) também foi chamada ao local, resultando em interdições no trânsito na esquina da Avenida Cubanos com a Rua Albion.

O conjunto habitacional abriga 41 unidades distribuídas em três andares, todas comprometidas pelo fogo. O primeiro-tenente Márcio Fernando Siteneski, do Corpo de Bombeiros, informou que a documentação e a situação do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI) estão sendo analisadas.

Em entrevista à RBS TV, o proprietário da empresa responsável pela construção afirmou que a edificação foi realizada em conformidade com as normas técnicas pertinentes ao PPCI, incluindo saídas de emergência adequadas, sinalização apropriada e extintores distribuídos em cada andar. Ele também mencionou que fornecerá mais esclarecimentos aos órgãos competentes sobre o ocorrido.