Incêndio atinge comunidade no Campo Belo, na zona sul de São Paulo

Um incêndio atingiu uma comunidade no Campo Belo, na zona sul de São Paulo, no início da manhã deste domingo (10).

A área atingida é de cerca de 250 metros quadrados.

As chamas foram apagadas após mais de duas horas de trabalho. O chamado para a ocorrência foi registrado às 6h05. Por volta das 8h30, o fogo já estava extinto e os bombeiros atuavam no rescaldo do incêndio.

Não há informações sobre feridos ou vítimas. Ao todo 40 bombeiros e 13 viaturas atuaram no combate ao fogo.