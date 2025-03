Incêndio atinge barracos na Cracolândia e mobiliza bombeiros em SP

Um incêndio de grandes proporções afetou uma comunidade na região da Cracolândia, localizada no centro de São Paulo, neste domingo (9). Segundo informações fornecidas pelos bombeiros, não houve feridos durante o incidente.

O foco do fogo foi identificado por volta das 9h30, iniciando-se em barracos de madeira situados na Rua dos Gusmões, no bairro Santa Ifigênia. Esta área é conhecida pela presença frequente de usuários de drogas.

Nove equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para controlar as chamas e atender à ocorrência. As operações estão em andamento, com esforços concentrados para evitar a propagação do incêndio e minimizar os danos na comunidade.

Causas do incêndio ainda são desconhecidas

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas que levaram ao início do fogo. As autoridades permanecem no local, monitorando a situação e investigando o ocorrido.