Incêndio atinge apartamento na avenida São João, no centro de SP

Um incêndio em um aparta\mento na avenida São João, na região central de São Paulo, deixou ao menos 22 pessoas intoxicadas pela inalação de fumaça na noite desta quarta-feira (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas foram designadas para combater o incêndio, iniciado por volta das 19h30 na residência no primeiro andar do prédio no número 1.761 da tradicional avenida.

O fogo foi apagado rapidamente pelas equipes, mas 22 pessoas precisaram ser socorridas, algumas delas com pequenas queimaduras. A ambulância dos bombeiros atendeu 13 moradores no local, disponibilizando oxigênio, enquanto outras nove foram levadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para hospitais da região.

Não há informações da causa do incêndio nem dos prejuízos provocados.

Na manhã desta quarta um outro incêndio destruiu um apartamento de um conjunto habitacional na rua Virgínia Torezin Forte, 60, no Jd São Luis, ao lado da represa de Guarapiranga, no extremo sul da cidade.

Segundo os bombeiros, uma mulher de 35 anos teve 30% do corpo queimados e seu filho de 5 anos sofreu queimaduras na face e nos braços. Eles foram levados ao pronto-socorro do Campo Limpo. Outras duas pessoas foram atendidas pelas equipes.