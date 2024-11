Incêndio atinge 5 mil m² de fábrica de colchões em Olinda

Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica de colchões da empresa Ortobom, localizada no bairro de Peixinhos, em Olinda, durante a madrugada desta sexta-feira (15). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h25 para combater as chamas que, segundo informações preliminares, tiveram início em uma área da fábrica onde são armazenadas madeira e espuma. As chamas foram controladas por volta das 7h30, e felizmente não houve registro de vítimas.

O major Aloísio Santos, responsável pela supervisão da operação dos bombeiros, esclareceu à TV Globo que embora o incêndio estivesse sob controle, ele ainda não havia sido completamente extinto devido à alta quantidade de material inflamável presente no local. “A estrutura da fábrica possui aproximadamente 12 mil metros quadrados, sendo que o fogo se concentrou em cerca de 5 mil metros quadrados. A área afetada inclui setores do processo produtivo e o espaço destinado à cura das matérias-primas utilizadas na fabricação dos colchões”, detalhou o major.

Inicialmente, três viaturas do Corpo de Bombeiros foram destacadas para atender a ocorrência. Contudo, diante da intensidade das chamas, foi necessário aumentar o contingente para um total de dez veículos. “Nossa estratégia envolveu a instalação de três linhas de combate para evitar a propagação do fogo, mantendo-o confinado ao centro da edificação. Além disso, houve uma preocupação especial em proteger uma área onde se armazenava TDI, uma substância altamente volátil e inflamável que poderia reagir perigosamente com água”, explicou o oficial.

Cerca de 30 bombeiros participaram ativamente das ações, utilizando aproximadamente 100 mil litros de água para conter o incêndio até a manhã desta sexta-feira. Em comunicado oficial encaminhado ao portal g1, a Ortobom confirmou que não houve feridos e que as causas do incidente estão sob investigação. A empresa também informou que o abastecimento de produtos na região permanece inalterado graças à operação contínua das demais fábricas do grupo.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a dimensão do incêndio na unidade da Ortobom em Olinda.