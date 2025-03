Inauguração do projeto CENTRÔ! promove arte de rua em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo apresenta, a partir desta sexta-feira (14), o inovador projeto CENTRÔ!, uma iniciativa que visa celebrar a arte de rua e fomentar o desenvolvimento técnico e profissional de artistas locais. Este programa, que se estenderá semanalmente às sextas-feiras e sábados, tem como objetivo valorizar o Centro Histórico da capital e democratizar o acesso à cultura por meio de intervenções artísticas em locais emblemáticos.

De acordo com Totó Parente, Secretário de Cultura e Economia Criativa, a requalificação do centro da cidade é uma das principais metas da gestão do Prefeito Ricardo Nunes. “O CENTRÔ! vai além de simples espetáculos; ele busca promover uma nova conexão com o espaço público. Cada apresentação desafia as noções tradicionais de palco, levando arte de qualidade para todos que transitam pela área”, afirmou.

Com a programação já estabelecida até o dia 5 de abril, os primeiros eventos ocorrerão em locais como o Largo do Café, Avenida Vieira de Carvalho (próximo ao número 31), Praça do Patriarca e Praça Antonio Prado. As atividades incluirão uma diversidade de apresentações artísticas que prometem encantar o público.

Entre as atrações programadas estão Discopédia, DJ Lady Brown, Samba de Dandara e o cortejo Sanfonada da Companhia Chegança. Também se apresentarão grupos como Fizz Jazz, uma swing band inspirada no estilo de Nova Orleans do início do século XX, e o Quarteto em Dó Machado, dedicado à música instrumental brasileira.

Focado especialmente nos artistas de rua, o projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa pretende levar teatro, circo e música para as ruas, proporcionando novas experiências culturais aos cidadãos. As intervenções ocorrerão em horários variados às sextas e sábados, transformando o Centro Histórico em um vibrante circuito artístico. Adicionalmente, neste domingo (16), haverá apresentações especiais na região.

Os endereços das primeiras atividades incluem:

Largo do Café – Centro Histórico de São Paulo (CEP: 01010-001)

Av. Vieira de Carvalho – República (CEP: 01210-010)

Praça do Patriarca – Centro Histórico de São Paulo (CEP: 01002-010)

Praça Antonio Prado – Centro Histórico de São Paulo (CEP: 01010-001)

Para mais detalhes sobre a programação completa e informações sobre cada atração, os interessados podem acessar o site da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.