Inauguração do Hospital Regional Rota dos Bandeirantes em Barueri

Nesta segunda-feira (23), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inaugurou oficialmente o Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, localizado em Barueri. Com um investimento total que alcançou R$ 261 milhões, dos quais R$ 125 milhões foram alocados pelo Tesouro Estadual, a nova unidade de saúde promete ser um marco no atendimento médico da região.

A unidade, que faz parte da Secretaria de Estado da Saúde (SES), se propõe a atender uma população estimada em 1,8 milhão de habitantes, abrangendo também as cidades de Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

Para garantir a qualidade dos serviços prestados, foram investidos R$ 28 milhões na aquisição de equipamentos modernos, como ressonância magnética e tomografia. O hospital iniciará suas atividades em 27 de dezembro deste ano, oferecendo uma gama diversificada de serviços: o Pronto-socorro estará localizado no 3º andar, enquanto os exames diagnósticos ocorrerão no 2º andar. A internação será no 6º andar, com o Centro Cirúrgico no 9º e a UTI no 8º andar. Com uma área total de 41 mil metros quadrados, a expectativa é que a capacidade plena de atendimentos seja alcançada até junho de 2026.

Durante a cerimônia de inauguração, Tarcísio de Freitas destacou a importância do novo hospital para a região. “Esse hospital vai fazer a diferença para uma população com quase 2 milhões de habitantes. Trata-se de um equipamento de alto nível e gestão estratégica que reconhece a crescente demanda por investimentos na saúde”, afirmou o governador.

A solenidade também contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, além de parlamentares e outras autoridades locais. Paiva enfatizou a relevância da colaboração entre o Governo do Estado e a Prefeitura na construção do hospital. “Estamos entregando um hospital com alta complexidade e eficiência na gestão. Este governo é pautado pelo diálogo e pela busca por um atendimento qualificado”, declarou.

Em termos de gestão e estrutura operacional, o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL) ficará encarregado da administração da unidade. A proposta é aplicar práticas do setor privado para melhorar o serviço oferecido ao público atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Hospital Regional Rota dos Bandeirantes contará com um total de 356 leitos, sendo 50 deles destinados à unidade de terapia intensiva (UTI). Além disso, oferecerá especialidades como oncologia — incluindo quimioterapia e radioterapia — cardiologia, ortopedia, neurologia e neurocirurgia. A estrutura incluirá oito salas cirúrgicas, 16 poltronas destinadas à quimioterapia e 20 consultórios médicos.

Com um parque tecnológico avançado que contempla acelerador linear e equipamentos completos para hemodinâmica e exames digitais, o hospital se posiciona como uma referência em inovação no atendimento médico. O projeto prevê uma operação totalmente digitalizada e livre do uso de papel (100% paperless), integrando telemedicina e educação continuada para os profissionais envolvidos.

Ainda dentro das inovações propostas pelo IRSSL estão serviços como Hospital Dia para procedimentos menos complexos e uma central para exames por imagem, ampliando assim o acesso à saúde de qualidade para a população local.