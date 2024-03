Inauguração de Rua da Gente e Complexo Zé do Norte será neste domingo (10/03)

A Prefeitura de Diadema entrega, neste fim de semana, melhorias do Projeto Rua da Gente e do Complexo Zé do Norte, localizados no Jardim das Nações, próximo da Unidade Básica de Saúde (UBS) que leva o mesmo nome do bairro. Para isso, promoverá uma série de atividades culturais, lazer e serviços para a população local, entre 9h e 13h, do domingo (10/03), na Rua Irlanda.

Por meio do Projeto Rua da Gente, a Administração revitaliza áreas urbanas e realiza intervenções na zeladoria e na mobilidade urbana e obras pontuais quando necessário com o objetivo de estimular a ocupação do espaço público e o comércio local.

A programação do evento incluirá jogos de futsal, na quadra do Complexo Zé do Norte; apresentação de capoeira com o grupo Remando com a Maré; aula de ritmos como zumba com a professora Andréia, além de brinquedos infláveis e pula pula para o público infantil e apresentação musical do DJ Tody. A Administração vai ofertar ainda serviços como Van do Integra Diadema, Simplifica, Coopera, Emprega, Economia Solidária, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Móvel e Carro da Vacina.

A área que reúne quadra poliesportiva, espaço de convivência e praça passou por melhorias, novo paisagismo, ganhou um pet park, o sétimo local da cidade com obstáculos e brinquedos para os animais, e terá o nome de Complexo Zé do Norte, em homenagem ao legado do vereador que faleceu em 2019.

Homenagem

José Queiróz Neto, conhecido como Zé do Norte, migrou do Estado do Rio Grande do Norte para Diadema, na década de 1970, com esposa e três filhos. Trabalhou na área de transporte, construção e metalurgia e participou de movimentos sociais na época da ditadura. Foi eleito vereador por cinco mandatos, entre os anos de 1992 e 2012, quando recebeu o título de cidadão diademense.

Serviço:

Inauguração do Projeto Rua da Gente / Complexo Vereador Zé do Norte

10 de março de 2024, domingo, das 9h às 13h.

Rua Irlanda, 80 – Jardim das Nações.