Inauguração das novas sedes das zonas eleitorais de Santo André e São Bernardo (13/11)

Nesta quarta-feira (13), o presidente do TRE-SP, desembargador Silmar Fernandes, inaugura as novas sedes das zonas eleitorais de Santo André e de São Bernardo do Campo. Os espaços reúnem num mesmo endereço, em locais de fácil acesso em cada cidade, todas as zonas eleitorais do município.



Em Santo André, a nova sede abrigará sete zonas eleitorais (ZEs): 156ª, 263ª, 264ª, 306ª, 307ª e 383ª. Em São Bernardo, o novo prédio da Justiça Eleitoral reunirá outras sete ZEs: 174ª, 283ª, 284ª, 296ª, 409ª e 414ª.



Além do presidente do TRE-SP, participam dos eventos o vice-presidente e corregedor do TRE-SP, desembargador Encinas Manfré, a juíza assessora da Presidência, Fernanda Colombini, juízes eleitorais e promotores eleitorais do município, entre outras autoridades.



Santo André tem cerca de 581 mil eleitoras e eleitores aptos, que votam em 1.729 seções eleitorais distribuídas em 155 locais de votação. Já em São Bernardo, são cerca de 641 mil eleitoras e eleitores aptos, que votam em 1.996 seções eleitorais distribuídas em 165 locais de votação.



As novas sedes já funcionaram durante as eleições de 2024. As inaugurações são parte de projeto do TRE-SP que tem como objetivo assumir os encargos financeiros de alguns cartórios do estado.



Os novos espaços estão adaptados às normas de acessibilidade, com fácil acesso a transporte público.



Inauguração das novas instalações da sede do cartório eleitoral de Santo André

Onde: Avenida Firestone, 1.635, Casa Branca, Santo André

Quando: 13/11 (quarta-feira), às 14h

Inauguração das novas instalações da sede do cartório eleitoral de São Bernardo do Campo

Onde: Rua Marmará, 243, Centro, São Bernardo do Campo

Quando: 13/11 (quarta-feira), às 16h



