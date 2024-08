Inauguração da primeira Sephora do ABC Paulista contou com a presença de Mari Maria e Duda Pimenta

A Sephora, maior rede de beleza de prestígio do mundo, inaugura mais uma loja em solo brasileiro neste mês de agosto. No dia 23, a marca queridinha dos apaixonados por maquiagem e cuidados pessoais abriu suas portas em São Caetano do Sul, marcando a chegada da primeira loja na cidade do ABC paulista. Esta é a quarta abertura de loja da companhia no Brasil neste ano, refletindo o compromisso e sucesso da empresa em expandir e se aproximar ainda mais do público brasileiro.

Como padrão da Sephora, a unidade oferecerá um portfólio completo de produtos das categorias de skincare, maquiagem, perfumes e hair care, entre outros itens que fazem sucesso e já se tornaram referências entre os clientes da marca.

Reconhecida por proporcionar experiências transformadoras para seus consumidores, a Sephora seguirá seu propósito de excelência na nova unidade oferecendo serviços de maquiagem, que poderão ser agendados pelo site ou na própria loja, fazendo com que os clientes tenham a oportunidade de serem maquiados pelas mãos de profissionais da marca a qualquer momento do ano.

Confira quem esteve presente: