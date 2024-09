Inadimplência em SP recua para menor nível em quase 3 anos, aponta FecomercioSP

Mantendo uma tendência de queda desde março, o nível de inadimplência das famílias paulistanas chega ao menor nível em praticamente três anos. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), 19,2% dos lares da cidade convivem, hoje, com contas atrasadas — o menor nível desde outubro de 2021. Em um ano, o volume de famílias inadimplentes caiu 22%, o que corresponde a 220 mil lares a menos com dívidas em atraso [gráfico 1].

Nessa esteira, caiu também o número de famílias sem condições de pagar as despesas, somando 8% das casas, a quarta retração seguida. É o menor resultado desde janeiro de 2022. No começo deste ano, vale lembrar, essa taxa era de 9,7% e, considerando os últimos 12 meses, chegou a bater 11,2% em outubro passado.

[GRÁFICO 1]

PESQUISA DE ENDIVIDAMENTO E INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR (PEIC)

AGOSTO DE 2024

Fonte: FecomercioSP

FecomercioSP

Segundo a FecomercioSP, os dados são uma boa notícia para a economia da cidade e do País, já que, com menos contas atrasadas, sobra espaço no orçamento para o consumo no comércio e nos serviços, dinamizando os dois setores, por consequência. Na avaliação da Entidade, a queda reflete uma conjuntura econômica positiva, mantida pelas altas taxas de empregabilidade e pela melhora na renda média das famílias.

Por exemplo, no último ano, houve um incremento de aproximadamente 170 mil novos empregos formais em São Paulo, enquanto o custo de vida tem crescido em um ritmo mais moderado. Somados à recente diminuição das taxas de juros, que facilitam a renegociação e a gestão das dívidas, esses fatores conformam um contexto positivo para melhoria da situação dos orçamentos domésticos.

O endividamento também voltou a cair em agosto, passando de 70,4%, no mês anterior, para 69,4%. Na comparação anual, porém, o indicador aumentou ligeiramente: 68,9% das famílias estavam endividadas há um ano.

Cartão de crédito em alta

Como tem sido desde a pandemia, a imensa maioria dos endividados (87,3%) tem despesas com cartões de crédito. O dado novo, porém, é que essa realidade segue crescendo — no mesmo mês do ano passado, eram 80,4% os lares com dívidas que citavam o cartão [tabela 1]. Modalidades com prazos mais curtos, como o crédito pessoal, também ganharam espaço, enquanto financiamentos de longo prazo e carnês caíram.

[TABELA 1]

TIPOS DE DÍVIDAS (PEIC)

AGOSTO DE 2023 E 2024

Fonte: FecomercioSP

FecomercioSP

A pesquisa ainda aponta uma leve queda na intenção de contratar crédito ou financiamento, de 19,6%, em junho, para 18%, em agosto. A maior parte desses créditos seria destinada às compras.