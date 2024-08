Inadimplência desacelera no último trimestre no Grande ABC

Nos últimos três meses o número de devedores no Grande ABC caiu 0.56%. A média do crescimento da inadimplência na região nos meses de maio, junho e julho de 2024, em comparação com os mesmos meses de 2023, foi de aproximadamente 1,38%. A tendência geral é de desaceleração no crescimento da inadimplência, indicando que os devedores podem estar adotando medidas para controlar suas dívidas ou que as condições econômicas podem estar melhorando.

As informações são do estudo de inadimplência na região, realizado pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de São Caetano do Sul, com o apoio da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC e dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) permitem maior previsibilidade e olhar estratégico nas finanças dos moradores na região.

Com relação ao perfil das dívidas, nos últimos três meses o setor bancário mantém o maior número de dívidas na região acima de 70%. As contas de água e luz seguem em segundo lugar, com 13.55% das dívidas ativas no último trimestre.

Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de São Caetano do Sul, Alexandre Damásio, a importância do monitoramento está na possibilidade de termos um histórico do hábito de consumo e pagamento dos consumidores do Grande ABC. “Somos a única região do Brasil que monitora um bloco regional mês a mês e consegue avaliar tendência e soluções. Fico feliz em verificar a desaceleração da inadimplência no último trimestre.”, explica Damásio.

Programas de iniciativa à educação financeira

O CDL e a Agência preparam o lançamento do programa Financeiramente ABC. O principal objetivo é levar informações relevantes, dicas e esclarecimentos para a população sobre o consumo e planejamento de finanças.

O presidente da Agência, Aroaldo da Silva, destaca a iniciativa e a articulação com parceiros na região. “O Financeiramente vem justamente com esse objetivo de pautarmos a região sobre a necessidade da educação financeira, dialogando diretamente com a inadimplência. Nesse momento, estamos articulando diversos atores que vão fortalecer essa iniciativa, na divulgação e também na construção do conteúdo da campanha, para em breve realizarmos o lançamento oficial”, comentou.

O programa, 100% regional, utilizará a linguagem de HQ para difundir informações em toda a região, com foco na educação financeira. A iniciativa será lançada com o apoio de outros parceiros, entretanto, já é possível acompanhar o @financeiramenteabc através do Instagram