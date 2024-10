IMT realiza nova edição da Eureka com mais de 100 projetos com soluções para a sociedade

Para os amantes de tecnologia, criatividade e ciência em prol da sociedade, a Eureka 2024 já está se aproximando. O tradicional evento, que acontece de 25 a 27 de outubro, no campus do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em São Caetano do Sul (SP), apresenta 105 trabalhos de conclusão de curso dos alunos dos diferentes cursos de Engenharia, Design e Administração.

Na feira, todos os projetos apresentados pelos formandos do IMT estão alinhados com os grandes desafios da humanidade e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são metas globais, estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Esses propósitos estão relacionados à saúde e bem-estar, educação, cuidados com o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, igualdade, entre outros importantes temas para a sociedade e para o planeta.

Como explica Alessandra Dutra Coelho, professora e coordenadora da Eureka no Instituto, a ocasião representa o fechamento de um ciclo de muita dedicação e aprendizado para os alunos. “A Eureka é também uma oportunidade de parcerias e divulgação do conhecimento, além de ser inspiração para os jovens que a visitam. Atualmente, empresas e setor público têm buscado se aproximar da academia para o desenvolvimento de produtos e serviços apoiados pela ciência e tecnologia”. Dessa forma, a feira apresenta alguns trabalhos resultantes destas parcerias e abre novas oportunidades de desenvolvimentos futuros.

Projetos inovadores desenvolvidos nesta edição

Entre os projetos criativos e tecnológicos trabalhados neste ano estão dispositivos didáticos para ensino em libras, desenvolvimento de embalagens acessíveis de maquiagem, dispositivos para auxiliar na recuperação de AVC, entre outras grandes inovações desenvolvidas pelos estudantes. Confira abaixo algumas das novidades:

Sistema Inteligente para deficientes visuais: o projeto busca auxiliar pessoas com deficiência visual ou baixa visão, na navegação e interação com o ambiente, tornando-a mais natural e intuitiva e possibilitando uma locomoção mais segura e independente. Para o trabalho, os estudantes atuam com a criação de um sistema composto por óculos inteligentes com reconhecimento de objetos feito por uma inteligência artificial.

Análise de escoamento em aneurismas cerebrais: o trabalho realizado pelos estudantes tem como objetivo estudar e analisar os efeitos causados nas artérias cerebrais de um paciente que sofreu um aneurisma cerebral, tanto antes quanto depois da intervenção médica.

Embalagens acessíveis para pessoas com baixa mobilidade: os formandos desenvolveram embalagens para maquiagem utilizando conceitos do design universal com o intuito de facilitar acessibilidade de automaquiagem para todas as pessoas com baixa mobilidade nos membros superiores. Além disso, os produtos apresentam uma proposta sustentável e reciclável.

Dispositivo para reabilitação de pacientes com sequelas de AVC: o projeto dos formandos conta com um dispositivo eletrônico, controlado por meio de um software, capaz de auxiliar na retomada dos movimentos de flexão do cotovelo, região comumente atrofiada após a ocorrência de um AVC.

Essas e outras inovações podem ser conferidas durante todo o fim de semana de evento, no campus do Instituto Mauá de Tecnologia. O público também pode acompanhar as prévias dos trabalhos e conhecer um pouco mais sobre a grande feira por meio do site eureka.maua.br.

Serviço:

Eureka

Data: 25 a 27 de outubro

Entrada: evento gratuito e aberto ao público.

Local: Instituto Mauá de Tecnologia – Praça Mauá, 1 – Mauá, São Caetano do Sul – SP, 09580-900

Inscrição: https://eureka.maua.br/