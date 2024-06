IMT promove workshop de design para estudantes de escola pública de São Bernardo

No último mês, estudantes do ensino médio da Escola Estadual Ismael da Silva Júnior, em São Bernardo do Campo (SP), participaram do workshop “Como montar seu próprio e-commerce”. A iniciativa foi promovida pela estudante Isabella Augusta Rodrigues que cursa Design no Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), professora Ana Paula Scabello Mello, docente na cadeira do curso no IMT e contou com o apoio da ONG Passatempo Educativo.

A atividade faz parte do programa GCSP, Grand Challenge Scholars Program, criado pela NAE (Academia Nacional de Engenharia dos EUA). O programa tem como objetivo preparar estudantes para os futuros desafios da humanidade, desenvolvendo competências como multiculturalidade, multidisciplinaridade, empreendedorismo e consciência social.

No workshop, com duração de dois dias, os estudantes aprenderam a criar seu próprio e-commerce, utilizando como base seus próprios projetos e negócios reais já existentes na família de alguns, como salões de beleza, vidraçaria e venda de artesanato. Para isso, foram usadas ferramentas para ajudar a identificar as principais necessidades do público.

“Após conhecerem alguns princípios básicos de usabilidade para o desenvolvimento de interfaces digitais, os alunos iniciaram a criação de seus próprios sites utilizando a plataforma aberta Wix Studio, que oferece diversos templates para serem personalizados e permite a publicação de forma gratuita. A avaliação da atividade por parte dos alunos, da coordenação da escola e da Passatempo Educativo foi positiva e pode ser replicada em outras escolas futuramente’’, explica Ana Paula Scabello Mello, professora do curso de Design no IMT.

O projeto desenvolvido pela graduanda em Design, Isabella Augusta Rodrigues, tem como objetivo investigar métodos criativos e de análise da experiência de usuários em interfaces digitais.

No primeiro ano do programa, Isabella participou do desenvolvimento do novo site do Sistema Eureka, portal que reúne informações sobre os trabalhos de conclusão de curso dos alunos do IMT, em parceria com a Dev Community, atuando no design da nova interface e na análise de usabilidade e experiência dos usuários. De acordo com a estudante, chegou então o momento de disseminar o conhecimento adquirido, a fim de auxiliar na capacitação desses alunos de ensino médio da rede pública.

“Para além das teorias, em conjunto desenvolveremos soluções práticas que podem impulsionar negócios familiares desses alunos, além de abrir portas para o interesse desses estudantes na área de design. Os conceitos de User experience (UX/UI) são amplamente buscados e utilizados por empresas em todo o mundo e garantir que esses jovens se familiarizem com o tema pode ser um diferencial para a carreira que decidirem trilhar”, finaliza Isabella Augusta Rodrigues

O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) é uma instituição privada com mais de 60 anos e que atua com espírito público, comprometida com a excelência em pesquisa e ensino, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Com campi em São Caetano do Sul e São Paulo, oferece 16 cursos de graduação em três áreas do conhecimento, apoiados por 130 laboratórios de alta tecnologia. Na pós-graduação, capacita profissionais em engenharia, tecnologia e gestão, utilizando a mesma infraestrutura avançada.

A interação com o mercado e a indústria, por meio de pesquisas e prestação de serviços, contribui para a formação profissional de cerca de 3.000 alunos de graduação e pós-graduação. Seu corpo docente é composto por 65% de doutores e 35% de mestres.

O IMT é reconhecido como uma das principais instituições acadêmicas do Brasil e da América Latina, com acreditações e parcerias internacionais. Até hoje, mais de 22 mil profissionais formados pelo IMT se destacam no mercado, empreendendo e ocupando posições de liderança.