IMS exibe filmes para o público infantil

Neste mês, os Cinemas do IMS Paulista e do IMS Poços exibem uma seleção especial de filmes destinados às crianças e aos adultos de todas as idades. Entre os destaques, está o longa A árvore (Le chêne, 2021), de Laurent Charbonnier e Michel Seyd, projetado pela primeira vez em uma sala de cinema brasileira. O filme conta a vida de uma mesma árvore, um carvalho de 210 anos de idade, na região francesa de Sologne, filmado ao longo de um ano, estação após estação.

Como uma casa coletiva, o carvalho era visitado e habitado por insetos, pica-paus, camundongos e esquilos, mas também por parasitas e predadores implacáveis. Sem falas, o filme é guiado pela música. Selecionado para o Festival de Berlim em 2022, A árvore não teve distribuição nos cinemas brasileiros e faz sua estreia no IMS.

Também será projetado, em cópia dublada, o recém-lançado Robô selvagem (2024), de Chris Sanders, diretor dos clássicos Lilo e Stich (2002) e Como treinar seu dragão (2010). A animação narra a jornada de Roz, um robô que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo pouco a pouco relacionamentos com os animais nativos. O longa é uma adaptação do premiado romance ilustrado de mesmo nome, de Peter Brown.

A programação inclui ainda três obras do cinema de animação brasileiro recente, todas realizadas a partir de séries de televisão de sucesso. Dirigida por Neco Tabosa e Kalor Pacheco, Bia desenha (2019) trata da relação entre dois primos, Bia, de 5 anos, e Raul, de 6 anos. Os dois moram em casas ao redor do mesmo quintal, numa periferia da região metropolitana do Recife. A série mostra o afeto em uma família pouco convencional, investigando os temas que passam pela cabeça das crianças enquanto elas se expressam com letras, traços e cores. Em sessões especiais, serão exibidos em sequência seis episódios da série infantil.

Baseado na série homônima, Historietas Assombradas – O filme (2017), de Victor-Hugo Borges, mostra a saga do menino Pepe que, após descobrir que foi adotado e que seus pais biológicos estão vivos, embarca em uma aventura para encontrá-los. O longa foi eleito, em 2018, Melhor Filme de Animação no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e no Prêmio Guarani. Também inspirado em uma série de animação brasileira, exibida originalmente pelo canal Nickelodeon, Os Under-Undergrounds – O Começo (2020), de Nelson Botter Júnior, é protagonizado por Heitor Villa-Lobos, um jovem músico que, após ser expulso de sua banda por conta de suas grandes orelhas, cai num bueiro e vai parar no mundo Underground, onde formará uma banda com seres mutantes.

SERVIÇO

IMS PAULISTA

A árvore: sessões nos dias 18/1, às 16h15, e 23/1, às 16h10

Robô selvagem: sessões nos dias 9/1, às 14h, 12/1, às 14h, 15/1, às 14h, 24/1, às 14h, 26/1, às 14h, 30/1, às 14h

Bia desenha: sessões nos dias 11/1, às 14h, 16/1, às 14h e 22/1, às 14h

Historietas Assombradas – O filme: sessões nos dias 8/1, às 14h, 10/1, às 14h, 14/1, às 14h, 17/1, às 14h, 19/1, às 14h, 25/1, às 14h e 29/1, às 14h

Os Under-Undergrounds – O Começo: sessões nos dias 18/1, às 14h, 23/1, às 14h, 28/1, às 14h, e 31/1, às 14h





Confira os preços de cada sessão no IMS Paulista, além de como adquirir ou retirar ingressos no site do IMS .



IMS POÇOS

A árvore: sessão no dia 25/1, às 16h

Robô selvagem: sessões nos dias 10/1, às 15h, 16/1, às 15h, 22/1, às 15h e 28/1, às 15h

Bia desenha: sessões nos dias 8/1, às 15h e 14/1, às 15h, 24/1, às 15h e 30/1, às 15h

Historietas Assombradas – O filme: sessões nos dias 17/1, às 15h,, 23/1, às 15h, e 29/1, às 15h

Os Under-Undergrounds – O Começo: sessões nos dias 9/1, às 15h, 15/1, às 15h, 21/1, às 15h, e 31/1, às 15h

*Em Poços, as sessões da programação de férias são gratuitas



IMS Paulista

Avenida Paulista, 2424. São Paulo, SP.

Tel.: (11) 2842-9120

IMS Poços

Rua Teresópolis, 90. Poços de Caldas, MG, Brasil.

Tel.: (35) 3722 2776