Imprudência no trânsito: carnaval é o feriado mais perigoso nas rodovias do país

Com a proximidade do feriado de Carnaval, dados do estudo “Acidentes Rodoviários e a Infraestrutura”, divulgados pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) em 2018, destacaram que este é o período festivo identificado como o mais desafiador nas estradas do país.

A preocupação com a segurança viária ganha relevância, especialmente à luz das estatísticas alarmantes de ocorrências de trânsito veiculadas pela Polícia Rodoviária Federal, indicando um aumento significativo de sinistros devido à intensa circulação de veículos de passeio, muitos deles com lotação completa.

A Fundação MAPFRE reconhece a vital importância da prevenção e enfatiza os dados da Organização Mundial da Saúde, os quais apontam que 90% das causas de acidentes de trânsito estão relacionadas a comportamentos humanos, segundo um estudo realizado em 2009. Diante desse cenário, a conscientização e a adoção de medidas seguras tornam-se essenciais.

Com o propósito de contribuir para uma viagem mais segura durante o Carnaval, a Fundación MAPFRE oferece dicas valiosas para prevenir sinistros no trânsito:

Respeitar os limites de velocidade: Adapte a velocidade de acordo com as condições da via.

-Manter distância de segurança: Para garantir uma distância segura, adote a regra dos dois segundos: selecione um ponto fixo na margem da via e inicie a contagem pausada assim que o veículo à frente passar por ele. Conte dois segundos e certifique-se de que seu veículo também passe pelo ponto fixo após essa contagem para manter uma distância segura.

-Ultrapassar com segurança: Realize ultrapassagens somente quando as condições permitirem, sem desviar a atenção do trânsito.

-Evitar horários de pico: Planeje a viagem considerando horários menos congestionados.

-Combater a fadiga: Evite dirigir cansado ou com sono; faça pausas a cada três ou quatro horas de viagem.

-Nunca dirigir alcoolizado: O consumo de álcool e direção é uma combinação que aumenta o risco de ocorrências no trânsito, além de ser uma combinação proibida pela legislação.

-Utilizar cinto de segurança: Garanta que todos os ocupantes do veículo estejam usando obrigatoriamente o cinto de segurança.

Manutenção do veículo em dia: Certifique-se de que o automóvel está com a manutenção regular em dia.

A Fundación MAPFRE dedica-se à promoção da mobilidade segura e sustentável, com o propósito de reduzir vítimas fatais em ocorrências de trânsito, sensibilizar grupos vulneráveis, como pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas, incentivando práticas seguras no trânsito.

“Disseminar mensagens preventivas e colaborar estreitamente com as autoridades, por meio de estratégias eficazes, é crucial para cultivar uma cultura preventiva. A Fundación MAPFRE reforça seu compromisso com a formação contínua de todos os atores do trânsito, visando alcançar a meta ambiciosa de reduzir a zero o número de sinistros, por meio de programas dedicados e efetivos”, comenta Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Ao seguir essas diretrizes, os condutores contribuem para a redução de riscos e a promoção de um Carnaval mais seguro nas estradas do Brasil. A Fundación MAPFRE reitera seu compromisso com a segurança viária, incentivando a adoção dessas práticas durante as viagens festivas.