Imprensa Jovem acompanha treino de Fórmula E

Cerca de 150 estudantes do Programa Imprensa Jovem e Grêmios Estudantil de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), Ensino Médio (EMEFM), Centros de Educação e Cultura Indígena (CECI) e Centro de Estudos de Línguas Paulistano (CELP), acompanharam, nesta última sexta-feira (15) , os treinos para o E-Prix de São Paulo, edição do Brasil do maior evento de corrida de carros elétricos no planeta.

Os estudantes chegaram no Sambódromo do Anhembi, por volta das 13h e foram direto para a Gaming Arena, onde estava montado um espaço com simuladores de corrida. Além da oportunidade de vivenciar como é pilotar um carro elétrico, puderam exercer o jornalismo e idiomas com entrevistas em inglês.

A jovem repórter Ana Clara, da EMEF M’Boi Mirim II, entrevistou o coordenador de jogos da Fórmula E, Nik Topham, perguntando em inglês sobre a importância da tecnologia no evento. “Os carros são o ápice da tecnologia de corrida e estamos ampliando o que podemos fazer com motores elétricos. Atualmente temos o recorde de velocidade em pistas internas com o carro GENBETA e também temos um novo carro chegando em breve, muitas coisas melhores virão!”, apontou Nik.

Os funcionários da organização aproveitaram para conversar com as crianças e jovens sobre a importância da sustentabilidade no mundo das corridas e como a Fórmula E garante uma experiência automobilística com materiais sustentáveis e sem emissão de Dióxido de Carbono (CO2).

Após uma breve parada para um lanche da tarde, os estudantes foram direto para as arquibancadas e acompanharam de perto o primeiro contato dos pilotos com a pista. Ao todo são 11 curvas em um circuito que compreende o espaço principal do sambódromo com trechos expandidos que passam pela Avenida Olavo Fontoura. As retas longas davam espaço para os pilotos atingirem velocidades altíssimas, podendo passar dos 300 km/h.

Com o final do treino, ainda tinha uma última etapa antes de finalizar a cobertura jornalística. Uma visita nos espaços de todas as equipes foi realizada, lá os estudantes puderam conferir de perto como cada equipe ajustava os carros para atingir os melhores desempenhos, incluindo a ABT Cupra, do piloto brasileiro Lucas Di Grassi, e a ERT, do também brasileiro Sérgio Câmara.

A corrida principal aconteceu neste último sábado (16) e quem levou a vitória foi o neozelandês Mitch Evans, da equipe McLaren.