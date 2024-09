Imprensa espanhola se rende à estrela do brasileiro Endrick

Endrick vem conquistando espaço no Real Madrid e ganhando moral com a torcida, companheiros, comissão técnica e com a imprensa da Espanha, que rasgou elogios ao garoto.

Prazer, Endrick. Se na sua comemoração característica, o garoto costuma se apresentar, seus primeiros meses de Real Madrid já deram as credenciais de seu potencial.

‘Derrubou a porta’. Foi assim que a imprensa do país definiu a chegada de Endrick e o início de temporada no Real Madrid.

Visto como um jogador que “abaixa a cabeça e trabalha”, Endrick está conquistando cada vez mais espaço na equipe e deve ser titular em breve, segundo revelou Ancelotti.

Além de seu profissionalismo, a estrela de Endrick surpreende: o garoto precisou de 10 minutos e um toque na bola para marcar seu primeiro gol no Santiago Bernabéu.

Em 20 minutos em campo, na sua estreia em Liga dos Campeões, marcou o primeiro gol na competição. Endrick mostrou personalidade e finalizou um contra-ataque, tendo Vini Jr e Mbappé como opções de passe.

Os dois gols ajudaram Endrick a acelerar o processo e conquistar uma promessa de titularidade, que deve vir em breve.

O camisa 16 pode pintar entre os titulares no jogo deste sábado (21), contra o Espanyol, ou contra o Alavés, na terça-feira (24), de acordo com o periódico ‘Marca’.