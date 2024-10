Imprensa espanhola exalta Rodrygo na seleção: ‘Líder e herói’

Atual camisa 10 da seleção brasileira, Rodrygo tem assumido cada vez mais protagonismo com a amarelinha e recebeu elogios da imprensa da Espanha, onde atua.

Longe de sua melhor fase no Real Madrid, na seleção Rodrygo reencontrou bom futebol e tem se destacado.

Versátil, já atuou em diferentes posições do ataque, pela esquerda, por dentro, ou na direita.

Sua atuação diante do Chile lhe rendeu elogios nos jornais da Espanha.

“E com o Brasil acuado, Rodrygo apareceu. Como o herói do cinema que, às vezes, parece difícil de rezar, mas acaba chegando”, escreveu o As.

Rodrygo se queixou de dores nas costas recentemente, problema que o acompanha há anos, e preocupou a comissão de Dorival.

Mesmo com o susto, foi a campo e ajudou o Brasil a vencer o Chile por 2 a 1 de virada.

Rodrygo deve voltar a campo diante do Peru, na terça-feira (15), em Brasília.

O Brasil precisa vencer para espantar de vez a má fase e voltar à briga pelo topo das Eliminatórias.