Impostos sobre produtos de carnaval podem chegar a 50%

Durante uma entrevista exclusiva ao Times Brasil, licenciado pela CNBC, Roberto Mateus Ordine, presidente da Associação Comercial de São Paulo, destacou que os consumidores enfrentarão uma carga tributária média de 50% sobre os produtos relacionados ao Carnaval. Ordine enfatizou que a alta tributação no Brasil impacta significativamente os preços dos itens festivos, como máscaras e fantasias, onde tanto os insumos quanto o processo de confecção estão sujeitos a diversas taxas.

O presidente da associação observou que, em comparação com períodos regulares, os preços dos produtos de Carnaval tendem a ser superiores. “Qualquer modificação em uma peça de vestuário acarreta custos adicionais, refletindo na conta do consumidor. Além disso, itens que requerem uma produção mais acelerada, como as roupas temáticas, são frequentemente taxados em níveis mais elevados”, explicou Ordine.

Apesar da elevada carga tributária, as expectativas para o comércio em São Paulo são otimistas. Uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal indica que as vendas durante o Carnaval devem crescer cerca de 15% em relação ao ano anterior. “Esse aumento é positivo, pois sugere uma circulação econômica e um comércio ativo”, afirmou o presidente.

Ordine também comentou sobre a recente queda do Índice de Confiança do Consumidor, conforme os dados divulgados pela FGV Ibre nesta segunda-feira (24). O índice registrou uma diminuição de 2,6 pontos em fevereiro, atingindo seu nível mais baixo desde agosto de 2022.

O dirigente alertou que os próximos meses poderão ser desafiadores para a economia brasileira. “Estamos diante de um cenário complicado. A insegurança econômica faz com que muitos investidores hesitem em tomar decisões e aguardar por condições mais favoráveis”, avaliou.

Embora reconheça as oportunidades presentes no Brasil, Ordine apontou que a incerteza atual dificulta que os investidores aproveitem essas chances efetivamente.

