Imposto de Renda 2025: Receita já recebeu 1,2 milhão de declarações

Até as 17h da última terça-feira, 18 de março, a Receita Federal registrou a submissão de 1.249.631 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referentes ao ano-calendário de 2024. O período para que os contribuintes apresentem suas declarações teve início às 8h da segunda-feira, 17 de março, e se estenderá até o final do mês de maio.

A expectativa do órgão fiscalizador é que, neste exercício, o total de declarações alcance aproximadamente 46,2 milhões, representando um aumento próximo a 7% em comparação com o ano anterior, quando foram contabilizadas 42,4 milhões de declarações.

A restituição do Imposto de Renda consiste na devolução de valores que foram pagos em excesso e retidos na fonte por empresas, órgãos públicos ou profissionais autônomos. O início dos pagamentos das restituições está agendado para o dia 30 de maio.

Além disso, a Receita Federal anunciou mudanças nas diretrizes que regem a ordem das restituições. Os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida e escolherem receber a restituição através do sistema Pix terão prioridade no processo. Contudo, é fundamental observar que qualquer alteração feita na declaração resultará na perda dessa posição privilegiada na fila de restituições. As pessoas que possuem direito à prioridade legal – como idosos e pessoas com deficiência – continuarão a ter a primazia na ordem de recebimento.