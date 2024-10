Importante ensaio para o Dakar, Rally do Marrocos começa neste domingo

A partir de amanhã (06/10), o Campeonato Mundial de Rally Raid entra em sua quinta e última etapa da temporada 2024, que vai muito além de uma reta final. Isso porque o Rally do Marrocos será uma prévia para aqueles que desejam competir o Rally Dakar em 2025, dentre eles, Lucas Moraes, da Toyota Gazoo Racing.

Lucas Moraes vai estar novamente ao lado de grandes nomes

(Divulgação/TGR)

O brasileiro, que ocupa a terceira posição no campeonato de pilotos, vai estar novamente ao lado de grandes nomes que já venceram o rally mais famoso do mundo, como o catari pentacampeão Nasser Al-Attiyah, que lidera a tabela, e o espanhol Carlos Sainz, tetracampeão. Aliás, Sainz é o principal adversário de Moraes na briga pelo top-3, com o piloto da Toyota na vantagem por apenas 3 pontos.

Para a etapa marroquina, o nível aumenta ainda mais: o francês Sébastien Loeb, que já subiu ao pódio cinco vezes no Dakar, sendo vice-campeão em três, vai fazer sua primeira prova do circuito mundial após a edição 2024.

Mais fabricantes estarão presentes em etapa marroquina

(Divulgação/TGR)

Além dos pilotos, as equipes também esquentam seus motores e o Toyota GR DKR Hilux de Lucas Moraes vai ganhar alguns novos concorrentes no Marrocos: Al-Attiyah estará a bordo de um Dacia Sandrider, enquanto Sainz guiará um Ford Raptor já pensando na edição 2025 do Dakar.

Desafio no Saara

Este ano, o Rally do Marrocos comemora sua 25ª edição e será disputado de 6 a 11 de outubro. A competição promete 2.468 km, sendo 1.512 contra o relógio, distribuídos ao longo de cinco especiais.

Competição vai de 6 a 11 de outubro

(Divulgação/TGR)

O prólogo será realizado no domingo, em Marraquexe, com 25 km cronometrados. Os competidores deixam a capital marroquina rumo a Zagora, sede das duas primeiras especiais. No quarto dia de competição, o destino é Mengoub, com 318 km no relógio, a maior especial do rally. A cidade será sede das duas rodadas que encerram a etapa.

Lucas Moraes é o terceiro colocado no Mundial de Rally Raid, que disputa com o apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley, Zapalla – além de ter levado a marca brasileira de pneus SpeedMax a patrocinar a equipe Toyota.

Programação da prova:

Prólogo – 06/10 – Marraquexe – 74 km

1ª especial – 07/10 – Zagora até Zagora – 496 km

2ª especial – 08/10 – Zagora até Zagora – 475 km

3ª especial – 09/10 – Zagora até Mengoub – 676 km

4ª especial – 10/10 – Mengoub até Mengoub – 373 km

5ª especial – 11/10 – Mengoub até Mengoub – 374 km