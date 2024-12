Importância do autocuidado é tema da exposição na Estação Tatuapé

O Projeto Respira, iniciativa apoiada pela Sandoz via Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresenta a exposição Respira na estação Tatuapé da CPTM, entre os meses de novembro e dezembro.

O projeto nasceu com o propósito de estimular reflexões, diálogos e práticas relacionadas ao bem-estar e à qualidade de vida nas quatro regiões da cidade de São Paulo.

Ao longo de 2024, milhares de pessoas foram impactadas com as ações culturais realizadas pela iniciativa como o Respira Day, realizado no mês de maio no Parque Ceret situado no Tatuapé, onde foram oferecidas diversas oficinas de contação de histórias, artesanais, relaxamento e exames de saúde gratuitos.

Entre agosto e setembro, foi a vez dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) Heliópolis, Tremembé, Taipas e Vila Alpina receberem as atividades do projeto, entre elas: Respira Talk, Trilha das Ervas, Tutorial de Maquiagem, Dança Circular, Contação de Histórias e Rodas de Conversa, envolvendo mulheres, crianças, adolescentes e idosos. As atividades contaram com o apoio de voluntários e médicos da Sandoz, que esclareceram, gratuitamente, dúvidas sobre saúde e bem-estar.

Agora, nos meses de novembro e dezembro, o projeto chega à sua etapa final onde trará à estação Tatuapé da CPTM uma exposição sobre o que significa viver bem na cidade de São Paulo. De forma lúdica e desenvolvida em quadrinhos, seu conteúdo foi inspirado em diálogos e entrevistas realizados durante as etapas anteriores do projeto. A mostra reúne os melhores momentos da iniciativa e busca promover a reflexão em torno da importância da qualidade de vida e manutenção da saúde em todas as fases do indivíduo, convidando as pessoas a encontrarem alternativas para a promoção do autocuidado, dentro de suas diferentes realidades.

“Ao longo do projeto conversamos com pessoas de diferentes idades, formações e condições socioeconômicas. Ficou evidente que o viver bem vai além das questões financeiras, há também uma escolha individual que passa pela autoestima e autocuidado, algo muito individual, e que há decisões ou priorizações pessoais que fazem a diferença no dia a dia”, explica Andrea Moreira da Yabá Consultoria, produtora cultural do projeto.

O Respira é uma iniciativa viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura com patrocínio da Sandoz, que para além dos recursos dedutíveis do imposto de renda, também disponibilizou profissionais de saúde como voluntários nas ações e coletores de medicamentos para que as pessoas pudessem realizar descarte consciente dos remédios vencidos, além de médicos e parceiros para a realização de exames gratuitamente à população.

“O Projeto Respira é uma iniciativa que está alinhada ao propósito e às práticas de Responsabilidade Social Corporativa da Sandoz, que inclui compartilhar conhecimento sobre saúde e conscientizar a população sobre a importância da prevenção e cuidados com o bem-estar”, destaca Milena Bourroul, Diretora de Assuntos Corporativos da Sandoz.

Projeto Respira – Exposição Respira

Data: de 27/11 a 15/12

Local: Estação Tatuapé da CPTM – Linha 12 Safira

Horário: Horário de funcionamento da Estação – das 4h até meia noite