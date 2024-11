Importância da gestão de relacionamento com o cliente é tema de palestra da ACISA

Vai longe o tempo em que satisfazer as necessidades do seu cliente era a principal ferramenta de sucesso da área de vendas. Hoje, é preciso realizar os seus sonhos e superar as expectativas para que ele continue fiel a uma marca ou a um produto.

Com a proposta de levar ao público uma reflexão sobre a utilização do CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) e da fidelização dos consumidores como estratégias para aumentar a lucratividade e o sucesso das empresas, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – promoverá a palestra virtual: A chave para alavancar suas vendas e negócios.

Transmitido pelo canal do YouTube ACISASA, o evento acontecerá no dia 19 de novembro (terça-feira), às 17h, e será comandado por Carol Pitarelli, MBA em Gestão Empresarial, empreendedora desde 1999, gestora comercial da Tudo para Decorar, tradicional indústria moveleira de Santo André, e coautora do Livro Networking & Empreendedorismo.