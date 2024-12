Importações de pistache disparam no Brasil e transformam a culinária em 2024

Nos últimos dois anos, as importações de pistache no Brasil apresentaram um aumento significativo, passando de 350 toneladas para mais de mil toneladas em 2024, com o ano ainda em andamento.

Esse crescimento notável reflete uma verdadeira “onda verde” do pistache, que conquistou espaço em uma variedade de produtos alimentícios. O fruto se tornou uma presença constante em doces, salgados e até nos cardápios de restaurantes e redes de fast-food.

A popularidade do pistache pode ser observada na diversidade de pratos e sobremesas que utilizam este ingrediente. Panetones, tortas, croissants e sorvetes em diferentes sabores têm sido adaptados para incluir o pistache, resultando em uma oferta ampliada e inovadora para os consumidores.

Além disso, o pistache, conhecido por suas propriedades nutricionais benéficas, ainda não é cultivado no Brasil. Contudo, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) tem planos para iniciar seu cultivo no Ceará a partir de 2027.

Os principais produtores mundiais de pistache são os Estados Unidos e o Irã. Este fruto possui uma história milenar, com registros que indicam sua presença nos Jardins Suspensos da Babilônia.