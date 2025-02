Implosão da Ponte Juscelino Kubitschek é agendada para este domingo

Está agendada para o próximo domingo (2), às 14h, a implosão da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, situada na BR-226, que conecta os estados do Tocantins e Maranhão.

Conforme informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a técnica de demolição envolverá o uso de fogo controlado e explosivos, visando fragmentar as rochas ao redor da estrutura, uma vez que a área apresenta desafios para o emprego de maquinário pesado.

Em decorrência dessa operação, diversas residências nas localidades de Aguiarnopólis (TO) e Estreito (MA) precisarão ser evacuadas. O perímetro de segurança estabelecido abrange aproximadamente 2,1 km em ambas as cidades.

O secretário do Meio Ambiente e representante da Defesa Civil de Aguiarnopólis informou que entre 200 e 250 moradores das ruas JK e João Aguiar deverão desocupar suas casas a partir do meio-dia. Em preparação para a implosão, agentes municipais realizaram visitas nas residências na quinta (30) e sexta-feira (31) para documentar as condições das estruturas e informar a população sobre o processo.

A administração municipal disponibilizou um ônibus para auxiliar no transporte dos evacuados e uma quadra coberta será oferecida como abrigo temporário durante a realização da implosão. Os moradores poderão retornar para suas residências a partir das 14h30.

A prefeitura de Estreito ainda não divulgou a quantidade exata de pessoas afetadas, mas garantiu que a Defesa Civil fará notificações diretas aos residentes da área, orientando sobre a saída temporária. Um local seguro será designado para que esses cidadãos aguardem a finalização do evento.

O Dnit assegurou que técnicos responsáveis pela operação realizaram inspeções nas moradias próximas e, apesar da evacuação ser uma medida preventiva, nenhuma casa deverá sofrer danos.

Durante o período de segurança estabelecido, o tráfego de veículos será proibido na área envolvida, incluindo as vias aquáticas. A operação contará com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Marinha do Brasil, além das forças locais como Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

É importante ressaltar que parte da ponte desabou em 22 de dezembro de 2024 enquanto dez veículos transitavam pela estrutura. Na ocasião, 18 pessoas caíram no rio, resultando em 14 óbitos e três desaparecimentos; apenas uma pessoa sobreviveu.

O colapso do vão central provocou a queda de pelo menos dez veículos, incluindo três caminhões que transportavam cerca de 25 mil litros de agrotóxicos e 76 toneladas de ácido sulfúrico. Adicionalmente, um carro permaneceu preso na estrutura por quase um mês antes de ser recuperado.

A implosão da parte remanescente da ponte é considerada um passo crucial para a reconstrução da obra. Em dezembro passado, o governo federal contratou um consórcio por R$ 172 milhões para realizar a reconstrução da ponte. O consórcio Penedo-Neópolis foi selecionado através de um contrato emergencial sem licitação. A expectativa é que as obras sejam finalizadas até o final deste ano.

Segundo reportagem da Folha, atualmente existem 727 pontes federais sob responsabilidade do Dnit categorizadas como críticas ou ruins, sendo que 130 delas se encontram em condição extremamente precária.