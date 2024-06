Implantação de faixa azul para motos é concluída no Minhocão, em SP

Começou a funcionar oficialmente a faixa azul para motocicletas no elevado João Goulart, o Minhocão, no centro de São Paulo. A marcação no asfalto foi concluída nesta quinta-feira (27).

Ao todo, a sinalização no elevado tem 5,5 km e vai do largo Padre Péricles à praça Franklin Roosevelt, na região da rua da Consolação, em ambos os sentidos.

Com a conclusão dos dois trechos, a cidade chega a 130 km de faixa azul, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Em julho, a faixa para motos deverá ser instalada em trechos da avenida Governador Carvalho Pinto, com 5,7 km (Tiquatira I), entre a rua Dr. Renato Maia e a avenida São Miguel (em dois sentidos), e da avenida Calim Eid e Dom Hélder Câmara, com 9,6 km (Tiquatira 2), entre a avenida São Miguel e a rua Catende.

A faixa azul não está prevista no Código Nacional de Trânsito e atualmente vem sendo usada em fase de testes na cidade de São Paulo. É uma das apostas da gestão Ricardo Nunes (MDB) para reduzir o número de mortes de motociclistas nas vias onde foi implementada.

Em março passado, a prefeitura foi autorizada pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) a iniciar a ampliação de mais 120 km do projeto-piloto em mais 28 vias, com meta de atingir 200 km até dezembro de 2024.

Acidentes com motos são as principais causas de mortes no trânsito paulistano -somente nos cinco primeiros meses deste ano foram 186 mortos.

Mesmo com a faixa azul em várias vias da cidade, o número é 35% maior que no mesmo período de 2023, quando ocorreram 138 óbitos. A informação consta no Infosiga, sistema de monitoramento da letalidade no trânsito do governo estadual.

No início de maio, a Prefeitura de São Paulo confirmou o registro de quatro mortes de motociclistas em áreas de faixa azul de duas avenidas da cidade. Foram três casos na Bandeirantes e um na 23 de Maio, ambos na zona sul. Os óbitos aconteceram entre dezembro do ano passado e abril deste ano.

Atualmente, a frota de motos da cidade de São Paulo é de 1,3 milhão de veículos em circulação, de acordo com a CET.