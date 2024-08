Impactos dos incêndios no interior paulista persistirão na saúde ao longo da semana

Os incêndios que têm atingido o interior de São Paulo desde a última semana causaram a suspensão de aulas e aumentaram a demanda por serviços de saúde em Ribeirão Preto e cidades vizinhas.

Apesar da redução nos focos de incêndio neste domingo (25), conforme informado pela Defesa Civil, os impactos dos incêndios que duraram três dias consecutivos ainda serão sentidos ao longo da semana.

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a qualidade do ar na região foi classificada como “péssima” – a pior das cinco categorias – na tarde de domingo. Com isso, houve um aumento de 60% nos atendimentos de saúde em Ribeirão Preto no sábado em comparação com sábados anteriores, com 3.000 pessoas atendidas. No domingo, esse número caiu para 10,3%.

Cuidados

Quando a umidade do ar cai abaixo de 30%, o ressecamento da pele se torna inevitável. O ar seco faz com que a pele perca sua hidratação natural, resultando em desconforto e até em feridas na pele, a depender da sensibilidade. Em regiões afetadas por queimadas, a exposição à fumaça e ao calor intensifica o problema, causando irritações mais graves.

Para aliviar os efeitos, os profissionais de saúde recomendam o uso de hidratantes adequados. Em caso de alergias, os produtos naturais, sem produtos químicos adicionados, são os mais indicados. É o caso do óleo de coco, considerado a opção mais saudável , sem contraindicações e com uso diversos também para unhas e cabelo.

O óleo de coco tem propriedades hidratantes e antioxidantes. Rico em ácidos graxos e glicerol, ele aumenta a capacidade da pele de reter água. Quando ela falta no ambiente, a pouca umidade disponível precisa ser aproveitada ao máximo – e é isso que o óleo de coco ajuda a fazer. Essa característica é potencializada pelos triglicerídeos de cadeia média do óleo de coco, que têm uma afinidade natural com a pele, proporcionando hidratação prolongada.

Como usar o óleo de coco

1.Aplique o óleo na pele logo após o banho. Com os poros ainda abertos, a absorção é maximizada, garantindo uma pele mais hidratada e macia;

2. O óleo de coco também pode ser usado no rosto diariamente. Trata-se de uma substância não comedogênica,ou seja, não obstrui os poros e evita o surgimento de acne.

3. Nos cabelos, o óleo de coco é um poderoso nutriente natural, reparando danos que são ainda mais extremos em situações de temperaturas extremas. Ele pode ser usado até mesmo como condicionador, máscara capilar ou pré-shampoo.