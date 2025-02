Impacto social da Vila Natal é testemunhado pela comunidade

Em sua mais recente ação social, o campus da Unoeste em Guarujá promoveu na sexta-feira (31) a entrega de 667 cestas de alimentos arrecadados na Vila Natal que ocorreu de 19 dezembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025, em segunda edição.

Ação de grande impacto social na cidade litorânea de 287,6 mil habitantes, com mais de 106 mil moradores (36,9%) morando em 55 comunidades, de acordo com dados do último senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2022).

A viúva Creonice Ferreira da Silva, que sobrevive com a pensão de 1 salário mínimo, é um testemunho do quanto esse tipo de ajuda é significativo, por sua própria condição de vida e pela recente inundação da pequena casa onde mora.

Ela mora na vila Baiana, que é uma das 55 comunidades do Guarujá. Nascida em Santos, passou a maior parte de sua vida na Bahia. Como seus pais morreram há 4 anos, escolheu a região metropolitana da baixada santista para morar.

Problemas com chuvas

Comprou casa com sala e cozinha conjugados, quarto e banheiro. Pagou R$ 40 mil, que foi o dinheiro que trouxe. Conta que é tudo pequeno e as telhas são velhas, sobre as quais precisou colocar manta de alumínio, para não chover dentro.

A chuva não tem entrado por cima, mas na primeira chuva forte deste ano a água entrou por baixo do piso cerâmico. Chegou a 1 metro de altura. Era noite. Para se salvar ficou em cima de uma pilastra até ser socorrida por vizinhos.

Não sabe como irá recuperar o piso, já que tem 35,8% da pensão que recebe da Previdência Social comprometida com pagamento de empréstimo. “Só recebo R$ 900”, conta e a pergunta de sua angustia é como fará aterramento e novo piso?

Nessa situação de vulnerabilidade, Creonice recebeu a cesta como a oportunidade de ter acesso ao alimento neste momento ainda mais difícil de sua vida, considerando as contas como a de energia e compra de remédio.

Vulnerabilidade social

Dentre as moradoras mais antigas da mesma comunidade, que ocupa parte do morro próximo à parte de trás do campus da Unoeste, Odete de Souza Nascimento, há 40 anos sua família trocou a Bahia em busca de viver melhor.

Viúva, sobrevive com o benefício governamental, igualmente de 1 salário mínimo. Teve dez filhos e três morreram. A filha Oliene mora ao lado de sua casinha, com uma filha de 12 anos. A filha trabalha em empresa de limpeza.

Para elas, as cestas são importante ajuda. São pessoas que vivem com dificuldades e comentam que têm vizinhos em situações mais difíceis, pais e avós em situação de vulnerabilidade social.

O líder comunitário da vila Baiana, Sebastião Henrique de Santa – mais conhecido como Tião da Vila – afirma que com esta e outras ações a Unoeste tem sido um anjo e exemplo para quem tiver condições também ajudar as pessoas não passarem fome.

Ato de bondade

Para a colaboradora da Legião da Boa Vontade, Cleusa Bueno Amuratti, a Vila Natal é exemplo de solidariedade e local de acolhimento gerador de encantamento, especialmente pelas luzes e para pessoas que não podem ter uma árvore de Natal.

Classifica o evento de iniciativa do Departamento de Marketing da Unoeste como festa de confraternização, que oferece a oportunidade de convívio com outras pessoas e ainda de levar o alimento para casa.

Vila Natal

A segunda edição da Vila Natal Unoeste encantou mais de 20 mil visitantes com atrações como a Casa do Papai Noel, espetáculos musicais e teatrais e uma praça gastronômica. Além do entretenimento, o evento teve como propósito principal fortalecer a solidariedade e incentivar doações.

Durante todo o mês de janeiro, voluntários e funcionários da universidade se empenharam na organização e montagem das cestas, que incluíram itens essenciais como arroz, feijão, açúcar, óleo, leite e farinha. Esse trabalho conjunto garantiu que mais de 1,3 mil cestas chegassem a quem mais precisa, nas duas edições do evento.

A Unoeste Guarujá reforça seu compromisso com a responsabilidade social e já planeja novas ações solidárias para 2025, garantindo que mais famílias sejam beneficiadas e que o espírito de união e solidariedade siga crescendo na região.