IML inaugura ‘Sala Lilás’ para atendimento humanizado a vítimas de violência

O Instituto Médico Legal (IML) inaugurou, nesta segunda-feira (17), um ambiente exclusivo, reservado, receptivo e humanizado para receber as vítimas de violência doméstica e sexual. A unidade, que fica na zona oeste de São Paulo, atende os casos de exames periciais durante o registro de ocorrências. A Sala Lilás é um espaço para acolher as vítimas com suporte especializado oferecido pelas equipes que atendem no instituto.

“Essas mulheres chegam ao IML em estado de vulnerabilidade, por isso, precisam de um atendimento diferenciado. Cada detalhe da construção do espaço foi pensado para que a vítima e acompanhantes se sintam acolhidos e protegidos, diante de tanto desgaste físico e emocional que a violência pode causar”, disse a médica-legista Mariana da Silva Ferreira, assistente técnica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC).

O público tem acesso a dois espaços que foram construídos — a sala de espera e a sala de atendimento pericial. Ambos foram decorados com cores e itens que promovem a sensação de conforto e proteção, além de estar cercado por mensagens com intuito de ser agradável e transmitir positividade. Para as crianças, foi instalada uma brinquedoteca, com livros educativos, lousa, brinquedos seguros e materiais para desenho e pintura.

A finalidade da implementação da Sala Lilás no IML é oferecer o suporte necessário às vítimas em um momento delicado para evitar a revitimização. O local inaugurado separa a vítima do contato com outras pessoas que estão no IML realizando exames cautelares, de embriaguez ou em busca dos demais serviços. Fora isso, impede que a vítima se depare com o próprio agressor na recepção.

Projeto Sala Lilás

A Sala Lilás instalada para perícia em São Paulo do estado servirá como modelo para as demais equipes e núcleos do IML em futuras adequações. O serviço é coordenado pela SPTC. No loca, atuam servidores da Polícia Científica. Os exames periciais são de responsabilidade do médico-legista de plantão.

Além deste projeto, também existem delegacias que já possuem as Salas Lilás, como nos municípios de Itapevi, Capivari, Vargem Grande Paulista e entre outros.