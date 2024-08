Imigrantes clandestinos são resgatados de navio cargueiro pela PF

Cinco imigrantes africanos, escondidos em um navio cargueiro, foram resgatados pela Polícia Federal em condições precárias de saúde no Rio de Janeiro.

Os cinco jovens foram descobertos pela tripulação do navio. A embarcação, com bandeira de Malta, tinha partido do Porto de Dakar, do Senegal, no dia 4 de agosto e estava na costa do Rio de Janeiro no último sábado (17).

Imigrantes são de Conakri, capital da Guiné, e dois deles são menores de idade. Segundo a PF, eles chegaram a viajar por três dias em um caminhão de carga antes de entrar no navio cargueiro, onde foram encontrados.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) também inspecionou a embarcação após suspeitas de malária.

Um deles expressou interesse em solicitar refúgio no Brasil. Agora, o grupo aguarda os procedimentos legais no país. Por enquanto, estão hospedados em um hotel sob cuidados da seguradora do navio, que assumiu a responsabilidade pela estadia deles.