Imesc realiza terceiro mutirão de Medicina Legal no Fórum de Guarulhos em março

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, realizará seu terceiro mutirão de Medicina Legal em 2025, na cidade de Guarulhos. O evento ocorrerá no Fórum do Município, localizado na Rua José Maurício, 103, Centro, no dia 21 de março.

Estão previstas 369 perícias já pré-agendadas, abrangendo uma série de avaliações, como casos de erro médico, perícias indiretas, indenizatórias, psiquiátricas, reprovação em concurso público e readaptação. O objetivo do mutirão é acelerar a análise de processos e oferecer uma avaliação técnica detalhada, garantindo maior rapidez e precisão na resolução dos casos.

“O mutirão é uma iniciativa fundamental para garantir um atendimento mais ágil e eficaz, permitindo que as perícias sejam realizadas com qualidade e dentro dos prazos necessários”, destaca Alexandre Pessôa, superintendente do Imesc.

A iniciativa é promovida pelo Imesc em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania, reafirmando o compromisso do Estado com a transparência e a justiça social.