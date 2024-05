Imesc realiza primeiro mutirão de Medicina Legal para a Fazenda Pública de São Paulo 

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), órgão vinculado diretamente à Secretaria de Justiça, realizará o seu primeiro mutirão de Medicina Legal para a Fazenda Pública de São Paulo. A ação acontecerá no Fórum Hely Lopes, localizado no Viaduto Dona Paulina, 80, nos dias 3 e 4 de junho, das 9h às 16h.

Durante o mutirão, serão avaliados diversos procedimentos importantes, incluindo casos de erro médico, perícias indiretas, indenizatórias, psiquiátricas, reprovação em concurso público e readaptação. Este esforço conjunto visa agilizar processos e garantir uma avaliação técnica e precisa das situações apresentadas, proporcionando mais rapidez e eficiência na resolução dos casos. Estão previstas 260 perícias para os dois dias.

O evento é uma iniciativa inédita do Imesc e da Secretaria de Justiça, reafirmando o compromisso com a transparência e a justiça social. “Com a participação de peritos altamente qualificados e a colaboração da Fazenda Pública, espera-se que o mutirão ofereça um atendimento célere e humanizado para todos os casos submetidos”, ressaltou o superintendente do Imesc, Dr. Ismar Marcilio de Freitas Jr.