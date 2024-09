Imesc realiza mutirões de Medicina Legal em Sorocaba nesta quinta e sexta-feira

O superintendente do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), Dr. Edilson José da Costa, estará em Sorocaba nesta quinta-feira (26/09), para acompanhar os mutirões de Medicina Legal organizados pelo Instituto. A ação, que se estenderá até sexta-feira (27/09), beneficiará 350 pessoas que dependem da justiça gratuita, com atendimentos a partir das 8h e encerramento previsto para as 16h30.

As perícias serão conduzidas por médicos especialistas em salas separadas no Fórum de Sorocaba, localizado na Rua 28 de Outubro, 665 – térreo – Jardim do Paço. Para aqueles que tiverem dificuldades de locomoção, o atendimento será realizado diretamente em ambulâncias e veículos adaptados para o formato “drive thru”, estacionados em pontos estratégicos.

Os mutirões têm como objetivo acelerar a tramitação de processos e a produção de provas periciais, especialmente em casos que estavam pendentes, garantindo dignidade, celeridade processual e acesso à justiça. Esse esforço conjunto visa solucionar um grande volume de processos na cidade, permitindo que aqueles que dependem de perícias possam ter seus casos concluídos com mais rapidez.

“Estamos percorrendo todo o estado de São Paulo com esses mutirões, e o impacto é imediato: processos que estavam parados voltam a andar, trazendo dignidade, alívio e conforto para as pessoas que aguardavam seus resultados nas varas judiciais”, afirmou o superintendente Dr. Edilson José da Costa.

O Imesc, que é vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, realiza essa força-tarefa coordenada com o Secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fábio Prieto, sob determinação e incentivo do Governador Tarcísio de Freitas, e em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Nos mutirões, serão atendidos casos de Interdição, Obrigação de Fazer, Securitária, DPVAT, Previdenciária Acidentária, Indenizatória, Insanidade Mental, Internação Compulsória, Readaptação e Incidente de Dependência Toxicológica. Apenas as pessoas previamente intimadas pelo Judiciário serão periciadas.

Serviço : Mutirões do Imesc no Fórum de Sorocaba

Data : quinta-feira (26/09), das 08h às 16h30, e sexta-feira (27/09), das 08h às 16h30

Local : Fórum de Sorocaba

Endereço : Rua 28 de Outubro, 665 – térreo – Jardim do Paço

Contato: (11) 9.9356-1376 – Charles Roberto