Imesc promove último mutirão de reconhecimento de paternidade de 2024

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – Imesc, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), se prepara para realizar o último mutirão “Encontre Seu Pai Aqui” de 2024. A ação acontecerá na próxima quinta-feira (12/12), das 7h às 14h, na sede do Imesc, localizada na Rua Barra Funda, 824, Centro de São Paulo. O programa tem como objetivo desburocratizar e facilitar o processo de inclusão da paternidade nos documentos de pessoas que ainda não foram reconhecidas legalmente.

Desde o início de 2024 até novembro, o Imesc atendeu 183 famílias, beneficiando 732 pessoas. “Esse número reflete o compromisso do Instituto em garantir que mais cidadãos tenham seus direitos formalizados, promovendo a dignidade e fortalecendo os laços familiares”, destacou o superintendente do Imesc, Dr. Edilson José da Costa.

Os atendimentos ocorrerão na área interna do prédio sede do Imesc, em salas reservadas para garantir a privacidade dos envolvidos. Não é necessário agendamento prévio, e o atendimento será por ordem de chegada.

Como participar?

Todos os envolvidos (filho(a), mãe e suposto pai) devem estar presentes e de acordo com a realização do exame.

Apresentar documentos originais com foto e, no caso de menores de 18 anos, a certidão de nascimento.

Se o suposto pai for falecido, a mãe e parentes de primeiro grau do falecido devem comparecer para a coleta de material biológico.

E após o exame?

O resultado do DNA será entregue ao Ministério Público, e os envolvidos serão encaminhados ao Cartório de Registro Civil para inclusão do nome do pai na certidão.

O programa segue em 2025, com mutirões previstos para as seguintes datas:

28 de fevereiro, 28 de março, 25 de abril, 30 de maio, 27 de junho, 25 de julho, 29 de agosto, 26 de setembro, 31 de outubro, 27 de novembro e 11 de dezembro.